Im "Baronsgarten" wächst wieder Wein

Mit einer Überraschung warteten Fritz Gebhardt und seine Mitstreiter des Streitberger Stammtisches jüngst auf: Rund 50 Liter "Federroten" aus eigener Herstellung hatten sie zum Verkosten mitgebracht. Dafür hatten sie die Trauben - nicht wie anzunehmen von mainfränkischen oder anderen Weinbaugebieten - vor der eigenen Haustür gelesen.

Der Weinstock am Gebhardt-Haus hatte heuer überreich Früchte getragen, die in fruchtig-roten Rebensaft verwandelt wurden... Der "Streitberger Baronsgarten" hat das Licht der Welt erblickt. Verwunderlich ist dieses Ereignis jedoch nicht, denn - obwohl mitten in "Bier-Franken" gelegen - gibt es eine Weinbau-Tradition rund um die Streitburg, die weit ins Mittelalter zurückreicht. Die einstigen Herren von Streitberg führten sogar ein Rebmesser in ihrem Wappen, ein Werkzeug, das früher zum Zurückschneiden der Weinreben verwendet wurde. Am inneren Tor von Schloss Greifenstein - früher Streitberger Erblehen - ist das originale Wappen noch zu sehen.

Nur noch Essig nach der Eiszeit

Die heutige Variante zeigt dagegen eine Sichel, was wohl daran liegt, dass die "kleine Eiszeit" im 15. Jahrhundert Schluss machte mit dem Weinbau im Wiesenttal und dieser mit der Zeit in Vergessenheit geriet. Zumal die Herren von Streitberg ihren Eigenbesitz in dem Ort, dem sie ihren Namen gaben, an die Markgrafen von Brandenburg-Ansbach (später Kulmbach-Bayreuth) verkauften.

Aber auch wenn es mit dem Weinbau damals "Essig" geworden war - geblieben sind in Streitberg die gewachsenen Flurnamen, so dass es am Hang rechts des Wedenbaches, der zur Wiesent fließt, bis heute den "Weingarten" und den "Baronsgarten" gibt. Letzterer bildete wohl das Filetstück der einstigen Weinlage.

Traubenmost zum Probieren

Die ehemaligen Weinberge wurden lange Zeit von der Bebauung frei gehalten, erst im 19. Jahrhundert errichteten sich hier die ehemalige Streitberger Gastro-Dynastie Schütz und der Nürnberger Industrielle Ignaz Bing repräsentative Wohngebäude - sonst niemand. Vor ein paar Jahrzehnten wurde dann jedoch die Möglichkeit geschaffen, am südlichen Ausläufer des "Baronsgartens" einige Wohnhäuser zu errichten, was auch die Gebhardts taten.

Klar, dass am Eigenheim ein Weinstock gepflanzt wurde. Dieser wuchs und gedieh über die Jahre, aber erst jetzt trägt er so reichlich Früchte, dass man an die Herstellung von Wein überhaupt denken kann. Also wurde in diesem Jahr gelesen, gepresst und gekeltert, um zumindest einmal einen Traubenmost zum Probieren zu erhalten.

Größer denken

Unterstützt wurde Fritz Gebhardt dabei von Hans Schilling, Zweitem Bürgermeister Gerhard Kraus, Helmut Windisch und Günter Steinhäußer. Und es zeigte sich, dass die Lage "Streitberger Baronsgarten" wohl nichts von ihren früheren Qualitäten eingebüßt hat. Am Stammtisch jedenfalls war man nicht nur aus lokalpatriotischen Gründen voll des Lobes für das hausgemachte Erzeugnis, das nach Ansicht von Kennern den Vergleich mit namhafter Konkurrenz nicht scheuen braucht.

Nicht zuletzt deshalb denken die Streitberger Hobby-Winzer jetzt darüber nach, ob sie nicht an geeigneter Stelle einen größeren Versuch starten, um dem Streitberger Weinbau wieder mehr Raum zu geben. Immerhin: Die "kleine Eiszeit" scheint vorbei zu sein, die klimatischen Bedingungen genügen offenbar wieder höheren Ansprüchen. An Sonne und Wärme mangelt es nicht, für genügend Feuchtigkeit sorgt der Wedenbach. Unter diesen Voraussetzungen sollte sich doch in den noch nicht bebauten Bereichen des "Baronsgartens" oder des "Weingartens" ein Eckchen finden lassen, in dem eine neue Streitberger Wein-Tradition entstehen kann.