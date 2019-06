Im Bad Rodacher Stadtrat kurz notiert

Spielplatz Der Spielplatz am Schlossplatz soll nach Worten von Bürgermeister Ehrlicher am 14. Juli eingeweiht werden. Zebrastreifen Axel Dorscht (SPD) bat, zu prüfen, ob es möglich ist, in der Rückertstraße einen Zebrastreifen aufzubringen, um auch von dieser Seite einen etwas mehr gesicherten Zugang zum Spielplatz zu gewährleisten. Wickelraum Seitens der SBB-Fraktion wurde der Antrag gestellt, zu prüfen, ob die Planungen für die barrierefreie Toilette in der Rückertschule dahingehend erweitert werden können, einen Wickelraum zur Verfügung zu stellen. Die Nutzung des Raumes soll dann durch einen genannten "Euro-Schlüssel" möglich werden. Lückenschluss Die Fraktion Zukunftsforum Bad Rodach brachte den Antrag ein, dass die Stadt Kontakt mit den von einem Bahnlückenschluss nach Thüringen betroffenen Gemeinden aufnimmt, um die Gründung einer Planungsgesellschaft in die Wege zu leiten. Parkplatz Die SBB-Fraktion setzt sich dafür ein, die direkt an das Eingangstor des Awo-Mehrgenerationenhauses angrenzende Parkfläche in der Herrengasse durch einen Klapppfosten zu sperren. Die Notwendigkeit sieht man darin begründet, dass durch ein parkendes Fahrzeug ein ungehinderter Zugang zum Mehrgenerationenhaus nicht gegeben sei. Ein entsprechender Antrag wurde eingereicht.