Im Auto und auf dem Mofa mit Drogen

Zwei Drogenfahrten gab es am Freitag, einmal um 17.10 Uhr im Stadtgebiet von Zeil, das andereMal um 18.20 Uhr in Sand. Sowohl beim 19 Jahre alten Mofafahrer in Zeil, als auch beim 18 Jahre alten Autofahrer in Sand schlugen die Tests positiv auf Drogen an; eine Blutentnahme folgte. Zudem konnten bei einer 18 Jahre alten Mitfahrerin des Autofahrers auch noch insgesamt zwölf Gramm Marihuana aufgefunden werden. Es folgen nun Anzeigen nach dem Betäubungsmittel- und Straßenverkehrsgesetz.