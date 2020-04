Im Auto fuhren Drogen mit

Mit Crystal im dreistelligen Grammbereich fuhr ein junger Mann am Dienstag durch Kronach, als ihn eine Zivilstreife kontrollierte. Die Beamten entdeckten die Drogen und nahmen den 25-Jährigen vorläufig fest. Am Mittwochnachmittag erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg Haftbefehl gegen den Mann.

Der junge Mercedesfahrer aus dem Landkreis Meißen (Sachsen) geriet am Dienstagabend ins Visier der zivilen Streifenbesatzung. Im Rahmen der Schleierfahndung unterzogen die Polizisten den Fahrer und sein Auto einer Kontrolle. Aufgrund seines nervösen Verhaltens nahmen sie den Wagen genauer unter die Lupe und stießen im Fond auf ein Behältnis mit Crystal im unteren dreistelligen Grammbereich. Gegen die folgende Festnahme setzte sich der 25-Jährige dann gewaltsam zur Wehr, die Beamten konnten ihn jedoch unter Kontrolle bringen. Ein Polizeihund spürte nochmals eine weitere, kleine Menge an Crystal in dem Mercedes auf. Die Kriminalpolizei Coburg übernahm die weitere Sachbearbeitung. Die Staatsanwaltschaft Coburg beantragte am Mittwoch Haftbefehl wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Der Tatverdächtige befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt. pol