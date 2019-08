Zweimal Erzählkunst von Peggy Hoffmann gibt am Sonntag, 11. August, in den Kunstsammlungen der Veste Coburg. Mythen, Sagen und Legenden bieten den Stoff für Hoffmanns unterhaltsames und interaktives Programm für die ganze Familie, heißt es in einer Mitteilung. Die Aufführungen beginnen um 14 und um 15 Uhr, Treffpunkt ist jeweils die Museumskasse. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, pro Gruppe sind maximal 15 Personen möglich. red