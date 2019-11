Im Amtsblatt auf die "Defis" hinweisen

Da im Gemeindegebiet von Adelsdorf (Sparkasse, Feuerwehr) mehrere öffentliche Früh-Defibrillatoren angebracht worden sind, hatte Uwe Pöschl (CSU) einen Antrag gestellt, in dem er unter anderem darum bat, mit einem entsprechenden Schild auf das Vorhandensein dieser "Defis" hinzuweisen. Da dies bis zur Sitzung bereits über die Bühne gegangen war, zog er diesen Teil seines Antrags zurück. "Wir sollten im Amtsblatt bekanntgeben, wo die Standorte der Defibrillatoren sind", formulierte er dann den zweiten Teil seines Antrags, was Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) unterstützte. "Die Geräte sind zwar so konzipiert, dass jeder Laie sie bedienen kann", sagt Pöschl, "aber mit dem BRK Adelsdorf möchten wir eine Schulung anbieten." Diese Idee fand ebenfalls Fischkals Unterstützung. bs