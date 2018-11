Im Advent samstags gebührenfrei parken

Auch in diesem Jahr ist an den Samstagen in der Adventszeit wieder gebührenfreies Parken in der Hammelburger Innenstadt möglich. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für das gebührenfreie Parken die Parkscheibe verwendet werden muss und eine Parkzeit von bis zu zwei Stunden einzuhalten ist. Mit dieser Ausnahmeregelung in der Adventszeit möchte die Stadt Hammelburg die Geschäfte in der Innenstadt unterstützen. sek