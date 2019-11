Im Advent öffnen sich die Fenster wieder

Auch in diesem Jahr gibt es eine Fortsetzung der ökumenischen Adventsfensteraktion in Kronach. Sie bietet die Möglichkeit, sich im Advent täglich auf Weihnachten einzustimmen. Außer Sonntag wird täglich um 18.30 Uhr ein Fenster geöffnet, eine kurze Andacht gehalten und im Anschluss zum gemütlichen Zusammensein eingeladen. Dazu werden warme Getränke (bitte Tasse mitnehmen) und weihnachtliches Gebäck gereicht. Start ist am kommenden Montag, 2. Dezember, am Mesnerhaus mit einem Stillen Gebet. Die weiteren Termine finden Sie täglich in unserer Rubrik "Heute schon was vor?" oder auf unserem Portal www.infranken.de. red