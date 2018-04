Ilse Will: Eine waschechte Coburgerin feiert 90. Geburtstag

Das war eine besonders schöne Überraschung für Ilse Will, als ihr Zweite Bürgermeisterin Gabriele Morper-Marr zum 90. Geburtstag die Glückwünsche der Stadt Coburg überbrachte. Beide Frauen kennen sich schon lang.

Das Geburtstagskind Ilse Will ist eine waschechte Coburgerin, geboren als Tochter des Bankbeamten Karl Sauerbrey und seiner Ehefrau Anna. Taufe war in der Stadtpfarrkirche St. Moritz, wo Ilse auch am 29. März 1942 konfirmiert wurde. Ilse Sauerbrey erlernte das Damenschneiderhandwerk von 1943 bis 1946. Ihrem Jugendfreund Arno Will war sie schon früh bei ihren Streifzügen durch die Coburger Innenstadt begegnet.

Aus der Kinderfreundschaft wurde eine junge Liebe. Sie heiratete ihren Arno, der Bauingenieur wurde, am 14. Juli 1951. Zwischen 1952 und 1954 kamen die beiden Söhne Alfred und Hubert auf die Welt. Das Familienglück schien komplett.

Doch im Dezember 1975 starb der jüngere Sohn Hubert. "Ich habe mich bis heute davon nicht richtig erholt", sagt Ilse Will. Ehemann Arno Will war bis zu seiner Pensionierung im Finanzbauamt Bayreuth beschäftigt. Danach stand vor allem der Garten im Mittelpunkt der Freizeitgestaltung.



Feiern bis zum Morgengrauen

Ilse Will ist ehrlich: "Manchmal gab es zum Leidwesen der Nachbarn auch rauschende Gartenfeste mit Gesang bis in die frühen Morgenstunden!" Nach 49 Ehejahren starb Arno Will. Ilse Will raffte sich aber wieder auf. Sie unternahm Urlaubsreisen mit Freunden. Ein Höhepunkt ihrer Reiselust war dabei ein Flug nach Florida mit Sohn Alfred und Schwiegertochter Irmingard.

Freunde und Familie bestätigen, dass die Jubilarin eine gute Köchin ist, die natürlich mit der Zubereitung der einheimischen Spezialitäten vertraut ist. mako