Ilse und Alfred Opel: seit 60 Jahren ein glückliches Paar

Diamantene Hochzeit konnte das Ehepaar Alfred und Ilse Opel, geborene Schneider, feiern. Während der Jubelbräutigam in Untersiemau bei Coburg geboren, aber im Neuenmarkter Ortsteil See aufgewachsen ist, stammt Ilse Opel aus einem traditionsreichen Bürgerhaus am Marktplatz in Wirsberg. Alfred Opel arbeitete über viele Jahre bei der Kulmbacher Firma Backer-Bau, Ilse Opel ging bei den Textilwerken Kneitz einer Arbeit nach.

Bürgermeister Hermann Anselstetter begann seine Glückwünsche mit den Worten: "Als mir die Jubelbraut die schmucke Einladung zur Jubelfeier mit einem strahlenden Lachen überbrachte, sagte sie: ‚Jeder Tag ist ein Geschenk'. Und du, lieber Fred, bist der Mann, der sie glücklich gemacht hat."

Der Bürgermeister erinnerte an den Hochzeitsspruch des Jubelpaares, bei dem die Liebe im Mittelpunkt steht. Diese Liebe ist über 60 Jahre lebendig geblieben. Getreu dem Goethe-Wort "Glücklich ist allein die Seele, die liebt" habe der Seelenbund des Jubelpaares ein Eheleben lang zu Harmonie und Glück geführt. "Eure Liebe hat über alles gesiegt", betonte Anselstetter. Er wünschte dem Jubelpaar Gesundheit und Wohlergehen, damit das Ja-Wort auch in Zukunft seinen Glanz behält. Glückwünsche überbrachten Pfarrer Peter Brünnhäußer, Stefanie Schmidt (Gartenbauverein Wirsberg) und Irmtraud Ackermann (VdK Wirsberg). Werner Reißaus