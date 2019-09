Ilse Schorn begeistert sich für den FC Bayern

Bei recht guter Gesundheit feierte die in Ottendorf geborene Ilse Schorn ihren 85. Geburtstag. 1958 heiratete sie ihren leider schon früh verstorbenen Ehemann Alois und zog nach Kehlbach. Sie arbeitete unter anderem in der Schiefertafelfabrik in Ludwigsstadt und bei der Firma Röser in Kleintettau. Neben ihrer Tochter Michaela mit Ehemann gratulierten zwei Enkelkinder und eine Urenkelin. Ilse Schorn wurde zum Ehrenmitglied des Frauenstammtisches ernannt, den sie bis zum vergangenen Jahr noch regelmäßig besuchte. Als Fan des FC Bayern besuchte sie kürzlich mit ihrem Enkel ein Spiel ihres Lieblingsvereins. Es gratulierte Zweite Bürgermeisterin Monika Barnickel, für die Pfarrgemeinde sprachen Heike Welscher und Nicole Grünbeck Glückwünsche aus.