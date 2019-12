Ilse Hain macht die 90 voll

Ihren 90. Geburtstag feierte Ilse Hain in Eppenreuth im Kreise von Familie, Freunden, Nachbarn und Bekannten. Selbst aus den USA waren Gratulanten angereist, um beim 90. "ihrer Ilse" dabei zu sein. Sie hat in Heinersreuth das Licht der Welt erblickt und ist in Presseck aufgewachsen. Die Jubilarin hat sieben Kinder großgezogen; sieben Enkel und drei Urenkel machen das Familienglück perfekt. Die Glück- und Segenswünsche der Kirche sprach Pfarrerin Heidrun Hemme aus, für die Gemeinde gratulierte Bürgermeister Werner Burger zum Ehrentag. Für den Landkreis Kulmbach gab sich stellvertretender Landrat Jörg Kunstmann ein Stelldichein im Geburtstagshaus. Besonders freute sich Ilse Hain über das Glückwunschschreiben des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Klaus-Peter Wulf