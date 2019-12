Ilse Aigner besucht den Landkreis

Landrat Wilhelm Schneider sucht Verbündete, um die Initiative zur Errichtung eines Technologietransferzentrums im Landkreis zu realisieren. Daher hat Schneider den Landtagsabgeordneten Steffen Vogel (Theres) gebeten, die Landtagspräsidentin Ilse Aigner (alle CSU) in den Landkreis einzuladen, um sie als Unterstützerin für das Projekt zu gewinnen.

Laut Vogel wird Aigner am heutigen Dienstag um 13.45 Uhr die Fränkischen Rohrwerke in Königsberg besuchen. Dort werden Landrat Schneider, der Unternehmer Otto Kirchner und Professor Herrmann von der Fachhochschule Schweinfurt die Initiative für das Zentrum vorstellen, mit der junge Wissenschaftler an den Landkreis gebunden werden sollen und mit der die hiesigen Unternehmen der Kunststoff-Branche Know-How entwickeln können, um im internationalen Wettbewerb zu bestehen, was wiederum Arbeitsplätze im Haßbergekreis sichern würde. Eine Betriebsbesichtigung bei den Fränkischen Rohrwerken schließt sich an.

Der Landtagspräsidentin ist es laut Steffen Vogel ein wichtiges Anliegen, auch vor Weihnachten an die Schwachen in der Gesellschaft zu denken und den vielen Ehrenamtlern zu danken. Deshalb wird Aigner bereits um 13 Uhr die "Tafel" in Haßfurt besuchen. red