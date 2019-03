Herzogenaurach vor 16 Stunden

Kunst

Ilonka Münsterer-Maar präsentiert luftige Träume in Aquarelltechnik

Im "Kunst-Raum" in der Langenzenner Straße stellt Ilonka Münsterer-Maar ihre Aquarelle in der Austellung "Farbenspiel" bis zum 24. März aus. Geboren und aufgewachsen ist die Malerin in Nürnberg, aber ...