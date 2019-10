Ein 22-jähriger Mann hat am Dienstagnachmittag in der Umkleidekabine eines Herzogenauracher Sportartikel-Outlets neue Turnschuhe anprobiert. Wie sich später herausstellte, steckte er dieses Paar in seinen Rucksack und ein altes Paar Schuhe in die Schuhschachtel, die er danach zurück ins Regal räumte. Ein aufmerksamer Ladendetektiv hielt den Tatverdächtigen nach Verlassen des Kassenbereichs fest und verständigte die Polizei. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.