Illegaler Schrottsammler

Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstag gegen 16 Uhr in Reith wurde festgestellt, dass ein 23-jähriger Lkw-Fahrer ohne gültige Reisegewerbekarte als Schrottsammler unterwegs war. Außerdem war die vorgeschriebene Beschilderung am Lkw nicht vorhanden. Auf ihn kommt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu. pol