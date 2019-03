Illegale Müllentsorgung

Unbekannte haben in der Zeit von Sonntagabend, 18 Uhr, bis Montagvormittag, 10 Uhr, auf einem Grundstück im Herzogenauracher Ortsteil Höfen in der Höfener Straße widerrechtlich Müllsäcke abgelegt. Der Müll kann augenscheinlich dem Gastronomiegewerbe zugeordnet werden. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben und eventuell Hinweise auf den oder die "Müllentsorger" geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Herzogenaurach unter der Telefonnummer 09132/78090 in Verbindung zu setzen. pol