Ein Unbekannter hat im Waldstück westlich des Gutes Winterhof in der Gemeinde Kirchlauter am Waldwegrand mehrere Kunstoffpaneele und Müllsäcke mit Hausmüll und Kinderspielzeug illegal abgeladen. Eine Waldbesucherin hat die Ablagerung entdeckt und mitgeteilt. Hinweise, die Rückschlüsse auf den Täter liefern, nimmt die Polizeiinspektion in Ebern entgegen, Telefonnummer 09531/9240.