Illegale Böller sichergestellt

Im Rahmen eines Durchsuchungsbeschlusses des Amtsgerichtes Nürnberg sind in einer Wohnung in Großgeschaidt (Kreis Erlangen-Höchstadt) bei einer jungen Frau unter anderem drei sogenannte "Polenböller" festgestellt worden. Diese befanden sich in einem Küchenhängeschrank und waren frei zugänglich. Die pyrotechnischen Gegenstände waren nicht konformitätsbewertet und hatten auch keine CE-Kennzeichnung durch die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung. Die Böller wurden sichergestellt. Die junge Frau erwartet nun ein Strafverfahren nach dem Sprengstoffgesetz. Zudem wurde aus dem Tierschutzgedanken heraus und zur Gefahrenabwehr ein aufgefundenes Elektroschockhalsband für Tiere, das sich ebenfalls in der Wohnung befand, sichergestellt.