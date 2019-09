Illegale Ablagerung von Bauschutt

Die Eberner Polizei sucht den Verursacher einer unerlaubten Ablagerung von Bauschutt in Maroldsweisach. Am Dienstag hatte die Gemeinde Maroldsweisach eine ordnungswidrige Entsorgung von Bauschutt auf der Baustelle des neuen Gewerbegebietes (nördlicher Ortsausgang, östlich der Bundesstraße 279) festgestellt. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Montagnachmittag bis Dienstagvormittag. Die ordentliche Beseitigung der Beton- und Keramikreste muss nun, mit den damit verbundenen Kosten, durch die Gemeinde erfolgen. Für Hinweise, die Rückschlüsse auf den bislang unbekannten Umweltsünder zulassen, sollen sich Zeugen an die Polizeiinspektion in Ebern wenden, Telefon 09531/9240. Das Bauamt der Marktgemeinde Maroldsweisach weist ausdrücklich auf die Öffnungszeiten des öffentlich nutzbaren Wertstoffhofes hin. Dort kann auch Bauschutt ordnungsgemäß entsorgt werden.