Illegale Ablagerung in Ebelsbach

Einen "Umweltfrevel" sprach Gemeinderat Helmut Schöpplein ( CSU ) in der Ebelsbacher Ratssitzung an. Dabei handelt es sich um eine illegale Ablagerung am Wirtschaftsweg entlang des Mains. Hier hat ein Unbekannter in einer landschaftlich schönen Ecke eine größere Menge an Rigipsplatten abgekippt. Zweiter Bürgermeister Martin Horn SPD ) bestätigte den Vorfall. Beide wiesen darauf hin, dass solche Umweltsünden in dieser Gegend schon mehrfach vorgekommen seien. Selbst im Bereich der kleinen Kapelle am Wirtschaftsweg nach Stettfeld habe es bereits unzulässige Ablagerungen gegeben. Foto: Günther Geiling