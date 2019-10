Illegale Abkürzung über die Standspur

Im Umfeld des Autobahnkreuzes Fürth/Erlangen kommt es derzeit wegen der Bauarbeiten immer wieder zu Staus. Um diesen zu entgehen, kommt es immer wieder vor, dass mit dem Fahrzeug auf der Standspur am Stau vorbei bis zur nächsten Ausfahrt gefahren wird. Das ist nicht erlaubt und führt regelmäßig zu gefährlichen Situationen oder sogar Unfällen mit Fahrzeugen, die regulär ausfahren wollen, erklärt die Polizei. Bei einer Überwachung der Standspur an der Anschlussstelle Erlangen-Tennenlohe wurde am Montag innerhalb von einer Stunde eine Vielzahl von Fahrzeugführern beanstandet. Diese müssen nun mit einem Bußgeld in Höhe von 103,50 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. pol