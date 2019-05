Illegale Abbuchungen vom Kreditkartenkonto

Mit zwei Abbuchungen in Hongkong in Höhe von zusammen 500 Euro wurde das Kreditkartenkonto eines 39-Jährigen belastet. Die Crux dabei war, das der Mann diese Vorgänge gar nicht getätigt hatte. Jetzt erstattete der Mann Anzeige bei der Polizei. Da der Mann die Kreditkarte noch hatte, musste ein Unbekannter an seine Daten gekommen und diese unberechtigt benutzt haben. Der Geschädigte verständigte seine Bank. Die höhere Abbuchung konnte noch storniert werden. Auf den Kosten für den zweiten Zahlvorgang in Höhe von knapp 150 Euro bleibt er sitzen, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. pol