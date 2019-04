Hammelburg vor 19 Stunden

Illegal Schrott entsorgt: Zeugen gesucht

Der Polizeiinspektion Hammelburg wurde am Mittwoch mitgeteilt, dass ein bislang Unbekannter eine Beifahrertür in der Saaletalstraße, in der Nähe der Thulbatalbrücke, illegal entsorgt hat. Die illegale...