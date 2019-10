Immer wieder wurde auf dem Parkplatz an der B 287 bei Fuchsstadt, in der Zeit vom 4. September bis 1. Oktober, illegal Müll in einem Müllcontainer entsorgt. Zuletzt fanden Mitarbeiter der Straßenmeisterei am Montagmorgen sieben Säcke mit Hausmüll vor. Auf der Suche nach dem Verursacher wurden sie fündig. In einem der Säcke wurde ein Kontoauszug gefunden. Die Polizeiinspektion Hammelburg führt die Ermittlungen. pol