Ile-Managerin stellt sich vor

In der Gemeindekanzlei Grafengehaig hält der Marktgemeinderat am Montag, 17. September, ab 19 Uhr seine nächste Sitzung. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Vorstellung von Anabelle Ohla, der Allianzmanagerin der Ile "Fränkisches Markgrafen- und Bischofsland" sowie ein Antrag auf Umnutzung ehemaliger Stallungen in Wohnraum. red