Ikonenmuseumsbesuch in Schweinfurt

Der Rhönklub-Zweigverein Münnerstadt fährt am Sonntag, 26. Januar, zum Besuch des Ikonenmuseums nach Schweinfurt. Treffpunkt für die Teilnehmer ist um 13.30 Uhr am Oberen Tor zur Bildung von Fahrgemeinschaften, heißt es in einer Mitteilung. sek