Ihr Ziel war der Kreuzberg

Drei waren zum 30. Mal dabei



Bei gutem Wallfahrtswetter machten sich 87 unentwegte Pilger von Ebern aus auf den Weg zum Kreuzberg in der Rhön. Wie einst die Frankenapostel nahmen die Teilnehmer Alter von 16 bis 71 Jahren die Mühe auf sich, um Zeugnis für ihren Glauben abzulegen und vom Alltag Abstand zu nehmen.Nach dem Pilgersegen in der Eberner Stadtpfarrkirche durch Stadtpfarrer Pater Rudolf Theiler und unterstützt durch die mit 13 Musikern gut besetzte "Kreuzbergkapelle" unter der Leitung von Michael Borzel führte der Weg der Pilgerschar über Vorbach, Neuses und Bischwind nach Hohnhausen, wo der Musikverein im Gemeindesaal Frühstück reichte. Weiter ging es über die "Goßmanstorfer Steig" nach Eichelsdorf. Nach der Mittagsrast ging es gestärkt nach Birnfeld und am Spätnachmittag über Oberlauringen nach Großwenkheim, dem Ziel des ersten Wallfahrtstages.Nach einem Wallfahrtsamt und dem Morgenlaudes im nahen Maria Bildhausen ging es tags darauf unter Polizeischutz über die B 19 nach Hohenroth zur Mittagseinkehr in den Pfarrsaal. Nach dieser Stärkung führte die Wallfahrt am Fuße des Kreuzberges zur letzten Rast am "Neustädter Haus", bevor die Eberner Gruppe ihr Ziel, die Kreuzigungsgruppe, genannt "Kalvarienberg", am Kreuzberg erreichte. In der Wallfahrtskirche spendete Guardian Pater Martin Domagalla dann den großen Kreuzsegen.Am Sonntagmorgen wurde nach dem Frühstück der Wallfahrtsgottesdienst, gestaltet von den Eberner Wallfahrern Doris und Winfried Geuß sowie Michael und Rudi Kaspar, besucht. Ehe die "Kreuzbergkapelle" nach der Rückkehr per Omnibus noch "Segne du Maria...." spielte, bedankte sich Wallfahrtsführer Rudi Kaspar für die gute Gemeinschaft während der Wallfahrt. Geehrt wurden Bernd Süppel, Gleusdorf, Bruno Weiß, Poppendorf und Uwe Werner Ebern, für fünfmalige Teilnahme, Roland Batz, Zaugendorf, Rainer Kaffer, Eyrichshof, Michael Kaspar, Ebern, Thomas Klemm, Jesserndorf, Elisabeth Schrauder, Unterpreppach und Margarete Schwinn aus Frickendorf für zehnmalige Teilnahme. 15-mal waren Hermann Drummer, Ebern, und Kilian Lurz, Jesserndorf, dabei, 20-mal Günther Becht, Vorbach, und Renate Pschirrer, Ebern. Eine besondere Ehrung wurde Dieter Gerstenkorn, Wolfgang Kaspar und Herbert Stäber zuteil: für 30 -malige Teilnahme und weil sie sich als Mitbegründer der Eberner Kreuzbergwallfahrt in all den Jahren besonders verdient gemacht hatten.Zum Schluss wies Kaspar noch auf den Wallfahrtsabend am Freitag 29. Juni, um 19 Uhr im Pfarrhof in Ebern hin. red