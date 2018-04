klaus schmitt



Das ist der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte: Die Sportkegler des SKK Gut Holz Zeil haben den Aufstieg in die Zweite Bundesliga geschafft. Das Team um den Mannschaftskapitän Olaf Pfaller spielt künftig in der Klasse Nord/Mitte.

Zeil ist damit zu einer Bundesligastadt geworden - und das im Jahr der 1000-Jahr-Feier, die Zeil heuer begeht. Die Stadt am Main ist mächtig stolz auf ihre Kegler, wie Bürgermeister Thomas Stadelmann (SPD) bei einem Empfang am Freitagabend im Rathaus für die erfolgreichen Sportkegler und Vertreter des Vereins deutlich machte.

"Ich freue mich riesig", sagte Stadelmann im Sitzungssaal. Natürlich über den großartigen sportlichen Erfolg und auch darüber, dass zum Empfang die komplette Mannschaft mit dem früheren Gut-Holz-Vorsitzenden Leo Weinkauf erschienen war. "Ihr habt einen tollen Erfolg erzielt. Ihr seid Botschafter der Stadt", lobte Stadelmann.

Der Bürgermeister bezeichnete sich selbst als Sportler, aber er ist kein Kegler, sondern Fußballer. Und als Sportler weiß Stadelmann um die Anstrengungen, die nötig sind, um einen solchen Erfolg zu erreichen, wie ihn die Gut-Holz-Kegler geschafft haben. Im Sport gebe es immer Höhen und Tiefen, sagte er, und die Sportkegler hätten in vergangenen Jahren auch schon gegen den Abstieg ankämpfen müssen. Nun ist der Aufstieg in die Zweite Bundesliga geschafft.

Der Bürgermeister lobte den Mannschaftsgeist der Kegler, der deutlich bei den letzten und entscheidenden Spielen zu spüren gewesen sei. Die Leistungen des Teams verdienten Anerkennung, würdigte er die Kegler.