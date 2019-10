Ihr erfülltes Arbeits- und Eheleben regierten immer die schönen Musen Gesang und Musik

Ihre goldene Hochzeit feierten in Limbach Werner und Hannelore Geisel, geborene Gebhardt. Dem Jubelpaar gratulierten hierzu zwei Töchter und ein Sohn mit Familien und den vier Enkeln. Die Glückwünsche der Stadt Eltmann überbrachte Bürgermeister Michael Ziegler. Dieser bedankte sich für das große Engagement des Jubelpaares im Stadtteil Limbach und weit darüber hinaus.

In einer Zeit, als es mit den Ausbildungsplätzen nicht leicht war, begann Werner Geisel sein Arbeitsleben beim Autohaus Ankenbrand in Eltmann, bevor er 1967 zu Teppichboden-Schäffler in Bamberg wechselte, wo er als technischer Angestellter im Büro arbeitete. Neben der Aufsicht über das Teppichlager im Hafen versorgte man damals von Bamberg aus die ausländischen Niederlassungen. Anschließend war Geisel aber noch 20 Jahre als Außendienstmitarbeiter im Agrarwesen tätig.

Ehefrau Hannelore hatte nach ihrer Schulzeit bei Greiff in Bamberg Herrenschneiderin gelernt, machte sich dann aber mit einem Stoffladen in Haßfurt selbstständig, den sie sehr erfolgreich bis zum Eintritt ins Rentenalter 2016 führte.

Besonders engagierte sich das Jubelpaar im gemeindlichen und gesellschaftlichen Leben. Vom Hobby Chorgesang war die ganze Familie angesteckt und die "Sängerlust Limbach" ist mit dem Namen Geisel untrennbar verbunden. Werner Geisel war Gründungsmitglied der Blaskapelle Limbach 1961 und von 1969 bis 1975 ihr Vorsitzender. Als der "Musikverein 1974 Limbach" gegründet wurde, war er Gründungsvorsitzender. Über seinen Verein hinaus spielte er weiter als Flügelhornist und Trompeter bei der Kapelle "Frankenland Gädheim" sowie beim Musikverein Zell.

Auch kommunalpolitisch war er engagiert. 1968 bis 1974 war er JU- und CSU-Vorsitzender. Als Gründungsmitglied der "Limbacher Liste" saß Geisel von 1995 bis 2002 im Eltmanner Stadtrat. Auch kirchliche Ämter hatte Geisel inne: 1978 bis 1986 stellvertretender Vorsitzender im Pfarrgemeinderat; 1990 bis 1996 Pfarrgemeinderatsvorsitzender; 1996 bis 2002 Mitglied der Kirchenverwaltung und Schriftführer.

Durch seine Initiative wurde das "Limbacher Flößerfest" 1996 geboren. In jungen Jahren gehörte seine Leidenschaft dem Fußball, wo er in der Ersten Mannschaft spielte und im Vereinsausschuss tätig war. Zu den Feuerwehrübungen blies er, meist in den frühen Morgenstunden des Sonntags, auch noch das Feuerwehrhorn.

Gesang ist ihr Leben

Mit seiner Familie ist er aber bis heute dem Gesang verbunden. Seit 1986 ist Werner Geisel schon Vorsitzender der "Sängerlust Limbach" und seit 1990 ihr Chorleiter. Diese Funktion übt er auch bei der "Sängerlust Prappach" und beim "Liederkranz Zell" aus. Von 1991 bis heute ist er ferner Vorsitzender der Sängergruppe Haßberge und stellvertretender Kreisvorsitzender des Sängerkreises Schweinfurt. Gattin Hannelore war als Sängerin immer mit eingebunden.

Der Dankgottesdienst der Familie findet am Samstag, 26. Oktober, um 15.30 Uhr in der Wallfahrtskirche in Limbach statt.