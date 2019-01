Ihr Erfolgsrezept: "Wir sind der Welt freundlich zugewandt"

Sylvia Hubele Während die bundesdeutsche Fußball-Nationalmannschaft das Wunder von Bern schafft und die Fußball-Weltmeisterschaft 1954 in der Schweiz gewinnt und der Siegeszug von Elvis Presley mit Rock 'n' Roll beginnt, schlossen Irmgard und Georg Mauser den Bund der Ehe, der bis heute hält.

Irmgard Mauser, geborene Neubauer, stammt aus Thurn, ihr Mann Georg aus Heroldsbach. Bis heute wohnt das Paar in dem Haus, das Irmgards Großeltern einst gebaut hatten und in dem sie selbst aufwuchs. Der Hochzeitstag war so kalt, dass der Brautstrauß erfrort, erinnert sich Irmgard Mauser. Beide wuchsen zwar relativ nahe beeinander auf, lernten sich jedoch erst beim Singen im Kirchenchor kennen.

Während Georg als Maurer arbeitete, war sie in der Forchheimer Gärtnerei Kraus beschäftigt. Kinder bekamen sie keine, leider, wie sie beide betonten.

Gratulationen fürs Ehejubiläum gab es trotzdem viele, vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, dem Landrat Hermann Ulm, Bürgermeister Edgar Büttner und dem Landtagsabgeordneten und Bayerischen Umweltminister Torsten Glauber und vielen Freunden.

In ihrer Freizeit kümmerten sie sich gerne um den Garten. Da die Schwester von Irmgard in Hamburg wohnt, sind sie oft und gerne dort zu Besuch gewesen: "Das ist eine schöne Stadt", schwärmt Irmgard Mauser. Inzwischen ist sie nicht mehr so gut zu Fuß, und so kommt die Schwester lieber nach Heroldsbach. Während Irmgard gerne strickt und bis heute Gestricktes auch verschenkt, war Georg seit 1958 im Männergesangsverein "Erholung" aktiv. Bis jetzt sind beide noch rüstig genug und versorgen sich: "Bis jetzt schaffe ich das Kochen noch alleine", betont Irmgard und lässt sich lediglich von einer Putzfrau helfen. Ihr Erfolgsrezept für die lange Ehezeit beschreibt das Paar einmütig: "Wir sind der Welt freundlich zugewandt".