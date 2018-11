"Ihr bringt Menschen zusammen"

Der Stadtjugendring (SJR) Coburg hatte in den vergangenen Jahren bewegte Zeiten. Viele Veränderungen waren zu schultern, das war nicht leicht. Dass man doch vieles gemeistert hat, machte die Freude bei der Feier des 70. Gründungsjubiläums umso größer. Dazu eingeladen hatten der Vorstand und die Mitarbeiter am Samstag Gäste aus Politik, Wirtschaft und den Jugendverbänden in die Brose-Aula der Fachhochschule Coburg.

Gegründet wurde der Stadtjugendring Coburg nach einigen Organisationstreffen am 9. Februar 1948 von fünf Vereinen als "Kreisjugendring Coburg Stadt". Als besonderen Ehrengast begrüßte Alexander Müller den ehemaligen Revisor Kurt Weiss, Initiator des Harmonika Spielrings Weiss. Kurt Weiss, über 90 Jahre alt und immer noch sehr interessiert an der Arbeit des Stadtjugendrings, verzauberte viele der anwesenden jungen Menschen mit seinem Wissen über die damalige Zeit.

34 Gruppen in der CoJe

Heute besteht der Stadtjugendring aus 24 Jugendverbänden und Jugendorganisationen mit 11 000 Mitgliedern. In der CoJe treffen sich regelmäßig 34 Kinder- und Jugendgruppen zu ihren Gruppenstunden und werden von rund 320 Jugendleitern unterstützt. Alexander Müller, Vorsitzender des Stadtjugendrings Coburg, war anzumerken, wie stolz er auf die Arbeit seines SJR ist. Schon als Jugendlicher war er regelmäßiger Gast im Stadtjugendheim, so lautete der Name bis 2001. Aus einem Teilnehmer wurde ein Ehrenamtlicher bei den Pfadfindern und nach vielen Jahren des Lernens nun der Vorsitzende. Alexander Müller nahm die Gäste mit auf eine kurze Zeitreise, gespickt mit Fotos von damals und heute. Ihm stand an diesem Abend Julia Mittag, Redakteurin bei Radio Eins, charmant zur Seite. Sie moderierte den Abend, unterstützt vom dem Männerchor "Ansäcor", der für die musikalische Begleitung an diesem Abend sorgte.

Grüße überbrachte der Vizepräsident des Bayerischen Jugendrings, Michael Voss, aus München. Bewegt, so viele Persönlichkeiten aus 70 Jahren Stadtjugendring Coburg kennengelernt zu haben, bestärkte er die Ehrenamtlichen: "Ihr zeigt eine der wichtigsten Aufgaben der Jugendarbeit: die Begegnung ermöglichen und Menschen zusammenbringen - egal welchen Alters oder anderer Unterscheidungsmerkmale." Er unterstrich die Bedeutung des Ehrenamts, ohne das die verbandliche Jugendarbeit undenkbar wäre.

Besonders hob Voss die CoJe, die Coburger Jugendeinrichtung an der Rosenauer Straße, hervor. Seit 2001 in der Trägerschaft des Stadtjugendrings Coburg ist sie nicht nur die Geschäftsstelle, sondern auch Heimat für viele Jugendverbände. Das sei keine Selbstverständlichkeit, aber eine wichtige Grundlage für die verbandliche Jugendarbeit in der Stadt Coburg.

Der Dritte Bürgermeister der Stadt Coburg, Thomas Nowak, seines Zeichens auch Sozialreferent, blickte in seinem Grußwort auch ganz persönlich auf die Geschichte des Stadtjugendrings Coburg zurück. Schließlich war er selbst einmal Vorsitzender. Umso mehr hob er die gesellschaftliche Bedeutung der Jugendverbandsarbeit hervor. Kinder und Jugendliche lernten in der Gruppe und in der verbandlichen Zusammenarbeit, Kompromisse zu finden und Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Durch die Prinzipien Mitbestimmung und Selbstorganisation übten sie durch Wahlen und Vertretungsstrukturen von Anfang an demokratische Strukturen ein.

Ein besonderes Highlight war die Weltpremiere des Jubiläumfilms des Stadtjugendrings Coburg. In dem Kinoambiente der Brose-Aula der Fachhochschule mit gedimmtem Licht und Popcorn skizzierte der Film die Arbeit der Verbände, von Einsätzen der Katastrophenschutzvereine über Sport und Spiel bis zu den spirituellen Angeboten.

Mit einem kulinarischen Ausklang und einer Feuerperformance des Coburger Kinder- und Jugendtheaters mit Blick auf die nächtlich beleuchtete Veste Coburg tauschten die Gäste Erinnerungen aus.