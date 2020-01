Ihr Blut ist willkommen

In Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung des MVZ am Bruderwald in Bamberg findet am kommenden Montag, 27. Januar, ein Blutspendetermin statt. Alle gesunden Mitarbeiter des Klinikums und alle gesunden Spender aus der Öffentlichkeit zwischen 18 und 69 Jahren (Erstspender bis 60 Jahre) sind aufgerufen, an diesem Tag im Klinikum am Bruderwald, Räume Residenz und Symphonie, Buger Straße 80, 11 bis 17 Uhr, Blut zu spenden. Die Spender werden gebeten, Personalausweis sowie vorhandene Blutspendepässe mitzubringen. Am Spendetag sollte der Kreislauf vor der Blutspende mit einer Mahlzeit sowie zwei bis drei Litern alkoholfreien Getränken gestärkt sein, heißt es in der Mitteilung weiter. red