IHK zeichnet Prüfer aus

Für zehn Jahre Engagement würdigte die Industrie- und Handelskammer (IHK) für Oberfranken Prüfer, die ehrenamtlich tätig sind, mit einer Anerkennungsurkunde. Unter den insgesamt 101 Jubilaren wurden auch acht Prüfer aus dem IHK-Gremium Forchheim ausgezeichnet.

Aus dem Landkreis Forchheim erhielten Thomas Böhm, Torsten Böhm, Stefan Höck, Barbara Hoh, Anja Oppelt, Stefan Schmidt, Sabine Schneider und Susanne Wernet Ehrenurkunden.

Wie IHK-Hauptgeschäftsführerin Gabriele Hohenner betont, trügen sie in ihrer Funktion seit langer Zeit "ein hohes Maß an Verantwortung für die Zukunft der beruflichen Bildung". So hebt Hohenner die Bedeutung des Ehrenamts nicht nur für die IHK, sondern auch für den Fortbestand der beruflichen Aus- und Weiterbildung hervor.

10 000 Prüfungsteilnehmer

Damit es der IHK gelinge, die rund 10 000 Prüfungsteilnehmer pro Jahr zu betreuen, seien für Oberfranken 2600 Prüfer mit großem Engagement im Einsatz. "Indem Sie unsere Teilnehmer auf Herz und Nieren prüfen, stellen Sie dem Arbeitsmarkt valide und verlässliche Informationen über die beruflichen Qualifikationen junger Leute zur Verfügung. Mit Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit als Prüfer sind Sie außerdem Träger unserer ganz persönlichen Botschaft, dass sich berufliche Bildung wirklich lohnt, und gestalten die Entwicklung zukünftiger Fachkräfte proaktiv mit."

Das Thema Fachkräftesicherung sei für die IHK und ihre Mitgliedsunternehmen so wichtig, dass es die Kammer in ihrer Strategie verankert habe. "Für den wirtschaftlichen Erfolg unserer Region müssen viele Dinge zusammenspielen - ein Zahnrad muss ins andere greifen, so haben wir es bildlich in unserer Strategie auch dargestellt. Und eines dieser Zahnräder ist die berufliche Bildung", sagte Hohenner. red