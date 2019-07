IHK warnt vor Schadsoftware

Derzeit verschicken Kriminelle E-Mails mit gefährlichem Anhang und gaukeln durch die Absenderadresse meldung@bsi-bund.org vor, diese stammten vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Doch das BSI ist nicht Absender dieser Mails, die angehängte Datei enthält Schadsoftware. Auch in der Coburger Region sind derartige E-Mails mit dem Betreff "Warnmeldung kompromittierter Benutzerdaten - Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik" bereits aufgetaucht. "Anhänge oder Links dieses Absenders sollten keinesfalls geöffnet und betreffende Mails sofort gelöscht werden", rät Frank Jakobs, Leiter des Bereichs Recht und Steuern bei der IHK zu Coburg, in einer Pressemitteilung. Im Anschreiben der Mail werde ein Datenmissbrauch vorgetäuscht und auf eine angehängte ZIP-Datei verwiesen. Nach Doppelklick dieses Anhangs werde eine Variante der Schadsoftware "Sodinokibi" heruntergeladen, die sämtliche Dateien auf dem betroffenen Rechner verschlüsselt. Frank Jakobs ist telefonisch unter der Nummer 09561/7426-17 oder per E-Mail jakobs@coburg.ihk.de zu erreichen. red