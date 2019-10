IHK veranstaltet Finanzierungssprechtag

Die IHK Würzburg-Schweinfurt bietet mit der LfA Förderbank Bayern einen Finanzierungssprechtag am Mittwoch,

23. Oktober, von 9 bis 16 Uhr im Landratsamt in Bad Kissingen an. Unternehmer und Gründer erhalten in vertraulichen Einzelgesprächen mit Fördermittel- und Finanzierungsexperten der Wirtschaftskammer und der Förderbank Informationen zu allen öffentlichen Finanzierungs- und Förderprogrammen. Der Finanzierungssprechtag bietet Unterstützung, in der Gründungsphase und bei der Unternehmensübernahme, bei einer Erweiterung oder Investition sowie in Krisenzeiten. Eine Anmeldung ist erforderlich bei Daniela Dusel, IHK, Tel.: 0931/419 42 96, E-Mail: daniela.dusel@wuerzburg.ihk.de oder unter www.wuerzburg.ihk.de/finanzierung sek