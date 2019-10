IHK überreicht Ausbildungszeugnisse und ehrt die Besten

539 Absolventen der IHK-Berufsausbildung im Raum Bamberg erhielten nach ihrer erfolgreichen Abschlussprüfung im Rahmen einer Feierstunde in der Konzerthalle ihre Zeugnisse. 31 unter ihnen wurden als Prüfungsbeste ausgezeichnet.

IHK-Präsidentin Sonja Weigand gratulierte den erfolgreichen Nachwuchskräften zu ihrem Erfolg: "Mit Ihrer Ausbildung haben Sie den Grundstein für eine erfolgversprechende Zukunft gelegt, in der Ihnen alle Wege offenstehen."

Insgesamt 539 Auszubildende aus IHK-Mitgliedsunternehmen in der Stadt und im Landkreis Bamberg konnten ihre Prüfung erfolgreich abschließen, darunter 31 mit der Note 1 und 170 mit der Note 2. Die Prüfungsbesten: Kerstin Barfuß (Königsberg i. Bay.), Laura Basan (Bamberg), Jasmin Berger (Rattelsdorf), Linda Buck (Stegaurach), Moritz Dorbert (Litzendorf), Maximilian Ferda (Ebensfeld), Leon Fischer (Hof), Katrin Förner (Zapfendorf), Timo Geiger (Ebelsbach), Sven Glaser (Sand am Main), Nicolas Hohaus (Kirchlauter), Fatih Inevi (Bamberg), Marina Joppich (Höchheim), Moritz Kregler (Burgebrach), Michaela Manger (Bamberg), Vasilica-Raluca Morosan (Baunach), Lukas Renner (Baunach), Tobias Scheinost (Bamberg), Nikolas Schmitt (Ebrach), Jana Schneiderbanger (Zapfendorf), Michael Schug (Schönbrunn), Julian Spies (Bibart), Andreas Staffen (Bischberg), Dennis Sterwerf (Erlangen), Laura Stöcklein (Buttenheim), Nathalie Strohwald (Memmelsdorf), David Vogt (Scheßlitz), Andrea Wagner (Frensdorf), Julian Weiß (Schwarzenbach a. d. Saale). Eine Absolventin erbrachte eine herausragende Leistung und erzielte das beste Prüfungsergebnis in ihrem Ausbildungsberuf in ganz Bayern.

"Bayernbeste" ist Jana Geubig aus Zeil am Main, die ihre Ausbildung bei der Firma Rupp+Hubrach Optik in Bamberg absolvierte. red