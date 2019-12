IHK informiert über Geldwäsche-Gesetz

Zum 1. Januar 2020 tritt das Ende November vom Bundesrat beschlossene verschärfte Geldwäschegesetz mit verschiedenen Änderungen in Kraft, zum Beispiel: Der Schwellenwert, ab dem Edelmetallhändler geldwäscherechtlichen Pflichten unterliegen, wird von 10 000 auf 2000 Euro gesenkt. Die Verdachtsmeldepflichten für Makler und Notare werden verschärft. Die IHK zu Coburg bietet eine kostenlose Informationsveranstaltung zum Geldwäschegesetz an: am Dienstag, 11. Februar, 13 Uhr, im IHK-Weiterbildungszentrum. Fragen beantwortet Frank Jakobs, Leiter des Bereichs Recht und Steuern, unter Telefon 09561/7426-17, E-Mail: jakobs@coburg.ihk.de. red