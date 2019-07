IHK-Ehrennadel in Gold für Engagement

Jedes Jahr finden in Mainfranken 2200 Zwischenprüfungen und 5700 Abschlussprüfungen in 43 kaufmännischen und 85 gewerblich-technischen IHK Berufen statt. Das alles sei ohne die Mithilfe ehrenamtlicher Prüfer undenkbar, erklärte IHK-Präsident Dr. Klaus D. Mapara und freute sich über die Auszeichnung von 123 Prüferinnen und Prüfer mit der IHK-Ehrennadel in Gold.

Die goldene IHK-Nadel für 20 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit im Prüfungsausschuss wurde auch an Alexander Grau verliehen. "Wir sind stolz auf unseren Mitarbeiter, Herrn Alexander Grau, welcher sich vor 20 Jahren entschloss auf ehrenamtlicher Basis in den IHK Prüfungsausschuss zu gehen", so Frank Deterding, Geschäftsführer der Dr. Schmitt Leasing GmbH. Ehrenamtliches Engagement sei heute nicht selbstverständlich. Die wenigsten seien bereit, etwas unentgeltlich zu leisten. Neben seiner Tätigkeit in der Dr. Schmitt Leasing GmbH und der Mitgliedschaft im Prüfungsausschuss der IHK Würzburg-Schweinfurt engagiert sich Alexander Grau zusätzlich auf ehrenamtlicher Basis in seiner Region. Er absolvierte 1996 seinen Abschluss zum geprüften Bilanzbuchhalter IHK. Im Oktober 2003 wechselte er zur Dr. Schmitt Leasing GmbH als kaufmännischer Angestellter, wo er für den Bereich Rechnungswesen / EDV bis heute zuständig ist. red