IHK bietet Webinar an

Wenn es um Arbeit in Zeiten der Corona-Pandemie geht, haben Sicherheit und Gesundheitsschutz oberste Priorität, deshalb hat die IHK zu Coburg auf ihrer Homepage unter www.coburg.ihk.de wichtige Verhaltensregeln zusammengefasst, individuelle Fragen werden über die Corona-Hotline 09561/7426-776 beantwortet.

Ganz neu ist das Webinar "Hygienemaßnahmen für Mitarbeiter und Kunden in Einzelhandel und Betrieben" der IHK zu Coburg in Zusammenarbeit mit der Regiomed-Akademie. Dieses Angebot richtet sich an Verantwortliche und Mitarbeiter in Geschäften des Einzelhandels und in Betrieben. Auf dem Lehrplan stehen Themen wie Händehygiene, Abstandsregelungen, Mund-Nasen-Schutz und Desinfektionsmaßnahmen, die den Teilnehmern in einem webbasierten Vortrag vermittelt werden. Die Teilnahme ist einer Mitteilung zufolge kostenfrei. Weitere Informationen erteilt Dirk Schmidt unter der Telefonnummer 09561/74 26 24. Anmeldungen sind möglich auf der IHK-Homepage.

Los geht es schon heute, am Mittwoch, 22. April, von 10 bis 11.30 Uhr sowie von 19 bis 20.30 Uhr. Weitere Termine sind Donnerstag, 23. April, von 10 bis 11.30 Uhr sowie von 14.30 bis 16 Uhr; Mittwoch, 29. April, von 10 bis 11.30 Uhr sowie von 14.30 bis 16 Uhr und Donnerstag, 30. April, von 10 bis 11.30 Uhr sowie von 19 bis 20.30 Uhr. red