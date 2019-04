IHK bestätigt Anne Feulner

Der Gremialausschuss Haßberge der Industrie- und Handelskammer (IHK) Würzburg-Schweinfurt hat in seiner konstituierenden Sitzung Anfang April Anne Feulner, Geschäftsführerin der Firma Maintal Konfitüren in Haßfurt, als Vorsitzende für die Wahlperiode 2019 bis 2022 wiedergewählt. Es ist bereits die vierte Wahlperiode, in der Feulner das Gremium ehrenamtlich führt, wie die IHK mitteilte. Zum stellvertretenden Vorsitzenden beriefen die regionalen Unternehmer Michael Schlegelmilch, den Geschäftsführer der Firma Master's Schlegelmilch GmbH Euronics XXL in Haßfurt.

Der IHK-Gremialausschuss Haßberge war von den regionalen Unternehmern im Herbst zeitgleich mit der IHK-Vollversammlung gewählt worden. Das Gremium hat ein eigenes Initiativ- und Beschlussrecht und soll die spezifischen wirtschaftlichen Interessen der Unternehmerschaft des Landkreises Haßberge wahrnehmen und äußern, so die IHK weiter.

Vier Jahre Amtszeit

Für die vier Jahre dauernde Amtszeit von 2019 bis 2022 wird die Wirtschaft des Landkreises Haßberge vertreten durch folgende Personen in der Wahlgruppe Industrie: Alexander Blumenröder, Knetzgau; Anne Feulner, Haßfurt; Mario Geuß, Knetzgau; Hartmut Hausknecht, Königsberg; Klaus Kaufmann, Haßfurt; Genoveva Milewski, Zeil. Wahlgruppe Großhandel: René Wölfel, Zeil. Wahlgruppe Einzelhandel: Willibald Geuppert, Haßfurt; Michael Schlegelmilch, Haßfurt. Wahlgruppe Beherbergungs- und Gaststättengewerbe: Erec Jacobson, Zeil. Wahlgruppe Kreditinstitute und Versicherungsgewerbe: Peter Schleich, Haßfurt. Wahlgruppe Verkehr: Ute Wolf, Haßfurt. Wahlgruppe Dienstleistungen: Mario Alka, Zeil; Dr. Bernd Bullnheimer, Ebern; Rainer Mahr, Sand. red