IHK besichtigt und würdigt zwei Firmen

Bei seiner Frühjahrssitzung besichtigte der Gremialausschuss Haßberge der IHK (Industrie- und Handelskammer) Würzburg-Schweinfurt die EnWat GmbH in Stettfeld. Die Firmenvertreter machten sich ein Bild von moderner Energie- und Wassertechnologie, wie die IHK mitteilte.

Der geschäftsführende Gesellschafter Klaus Strätz stellte das 2007 in Knetzgau gegründete Unternehmen vor. Strätz hat es 2011 gekauft, 2016 folgte der Umzug nach Stettfeld. Die EnWat GmbH fertigt mit zehn Mitarbeitern Anlagen zur Wasseraufbereitung. Ein weiteres Geschäftsfeld ist die Abwasserbehandlung, bei der das Abwasser entkeimt wird. Daneben entwickelt EnWat Technik, mit der aus Klärschlamm Energie gewonnen wird. 25 Prozent der Anlagen gehen ins Ausland.

Christian Seynstahl, IHK-Referent für Regionalentwicklung, stellte dem Gremialausschuss die neue Dienstleistung "Digitaler Wirtschaftsatlas Mainfranken" vor. Diverse statistische Daten stehen in Kürze rund um jeden Standort innerhalb Mainfrankens als Karten, Tabellen und Grafiken kostenfrei und digital zur Verfügung.

Im Mittelpunkt standen zwei Ehrungen: für die Firmen Rudolf Geuppert (Hofheim) zum 100. und Bernhard Ackermann (Haßfurt) zum 25. Jubiläum. red