IHK berät künftige Unternehmer

Die IHK für Oberfranken führt mit der Wirtschaftsförderung im Landkreis Lichtenfels regelmäßig örtliche Beratungen für Unternehmer und Unternehmensgründer durch. Besonders angesprochen sind Studenten, die sich mit der Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit beschäftigen. Sei es bei Fragen auf dem Weg zur Selbstständigkeit, zu Förderungen, Unternehmensübernahmen et cetera - hier sind Interessierte an der richtigen Adresse. Der nächste Beratungstag findet am Dienstag, 12. Februar, statt. Terminvereinbarung ist unter Telefon 09571/18267 möglich. red