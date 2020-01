Igelsweiher, Badeteich und mehr

Die nächste Sitzung des Gemeinderats findet am Montag, 13. Januar, um 19 Uhr im Rathaus statt. Neben der Verpachtung des Igelsweihers stehen die Genehmigung einer "Ausstellungsanlage Naturbadeteich" sowie eine Nutzungsänderung für eine Maschinenhalle in Pechgraben zur Debatte. Weitere Punkte sind die Änderung des Bebauungsplans "Vordere Gemeinde III" sowie der Einbau eines Rollstuhllifts in den Bürgerbus. Schließlich diskutiert das Gremium über die Einfahrt der Ortsstraße "Am alten Bahnhof" in die Kreisstraße. red