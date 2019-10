Noch bis voraussichtlich Freitag, 25. Oktober, ist die Straße "Am Igelsdorfer Weg" zwischen "In der Hut" und "Lindenstraße" gesperrt. Dort werden Telekomanschlüsse gelegt. Die Umleitung führt über die ERH 29, ERH 5 und dann in die Straße "In der Hut".

Die Haltestellen "In der Hut" und "Mittelschule" der Buslinien 252, 254 und 256 entfallen, als Ersatz dient die Haltestelle "Bahnhof Ostseite". red