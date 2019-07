Igel, Mäuse und Bären auf der Rennbahn

Entsprechend den Bundesjugendspielen der Schulen veranstaltete der Kindergarten der Pfarrei Heilige Familie bereits zum 13. Mal mit großem Erfolg die Kindergartensportspiele.

Schon in jungen Jahren haben die Kinder meist zu wenig Bewegung, deshalb möchte Kindergartenleiterin Erika Felix mit ihrem Team die Kinder zu körperlicher Fitness anhalten. Mit großem Eifer maßen die rund 70 Kinder der Igel-, Mäuse- und Bärengruppe im städtischen Stadion an der Friedenslinde ihre Kräfte im sportlichen Wettkampf. In Analogie zu den Bundesjugendspielen wurde ein Leichtathletik-Dreikampf durchgeführt.

Wienerla zur Stärkung

Mit Begeisterung sprinteten die Kinder auf der Tartanbahn über eine 30-Meter-Strecke, warfen den kleinen Lederball mit Schwung durch die Luft und machten einen mehr oder weniger großen Satz in die Weitsprunggrube. Aufgelockert wurde das Ganze durch mehrere Geschicklichkeitsspiele. Zwischendurch konnten sich die Jungen und Mädchen mit gesponserten Wiener Würstchen und Getränken stärken.

Bürgermeister Andreas Hügerich machte den Jungen und Mädchen ein großes Kompliment für ihre sportlichen Leistungen und nahm zusammen mit Erika Felix die Siegerehrung der drei Altersstufen vor. Wie bei einem sportlichen Wettkampf üblich, zeichnete der Bürgermeister die ersten drei jeder Altersgruppe mit Gold-, Silber- und Bronzemedaillen aus. Auch die Kinder, die nicht auf dem Siegerpodest standen, dürfen sich aufgrund ihres sportlichen Einsatzes als Sieger fühlen, meinte die Kindergartenleiterin, weshalb auch sie eine kleine Erinnerungsmedaille erhielten. Ein Lob galt auch dem Platzwart Georg Helm für seine Mitwirkung bei der Organisation. Außerdem durften alle Kinder T-Shirts entgegennehmen, die die heimische Geschäftswelt finanzierte. Alfred Thieret