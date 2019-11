IG Metall lässt Politiker diskutieren

Unter der Überschrift "Transformation und Digitalisierung - Auswirkungen auf die Industriearbeitsplätze in unserer Region" lädt die IG Metall am heutigen Montag um 16.30 Uhr zu einer Podiumsdiskussion in den Kulturboden Hallstadt (An der Marktscheune 1) ein. Debattieren über diese Thematik werden fünf Abgeordnete, nämlich Holger Dremel (MdL, CSU), Andreas Schwarz (MdB, SPD), Lisa Badum (MdB, Grüne), Pascal Meiser (MdB, Linke) und Thomas Sattelberger (MdB, FPD). Moderiert wird die Runde von Marc Peratoner von Radio Bamberg. Die Einführung spricht der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Bamberg, Matthias Gebhardt, außerdem gibt es ein Statement von Mario Gutmann, dem Betriebsratsvorsitzenden von Bosch Bamberg. Gäste sind bei freiem Eintritt herzlich willkommen. red