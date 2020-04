IG Metall ist für ihre Mitglieder da

Die IG Metall-Geschäftsstelle Westmittelfranken ist auch während der Corona-Krise für ihre Mitglieder da. Alle Leistungen, Service- und Beratungsangebote der IG Metall stehen den Mitgliedern weiter zur Verfügung, wie es in einer Pressemitteilung heißt. "Gerade jetzt brauchen viele Kolleginnen und Kollegen unsere Unterstützung und Beratung in arbeits- und sozialrechtlichen Fragen, insbesondere zum Thema Kurzarbeit. Das Team der IG Metall ist in dieser schwierigen Krise für seine Mitglieder da und tut alles, um ihnen zu helfen", sagt der Erste Bevollmächtigte Klaus-Dieter Winnerlein. Zu den regulären Öffnungszeiten ist die IG Metall Westmittelfranken telefonisch unter 0981/4661980 erreichbar. Auch per E-Mail (westmittelfranken@igmetall.de) und postalisch (IG Metall Westmittelfranken, Bahnhofsplatz 13, 91522 Ansbach) erreichen alle Anliegen das Team der IG Metall vor Ort. Um einen Beitrag zur Eindämmung des Coronavirus zu leisten, begrenzt die IG Metall Westmittelfranken den Publikumsverkehr auf ein Minimum. red