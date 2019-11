IG Metall ehrte Mitglieder für 14 985 Jahre

Die IG-Metall-Geschäftsstelle Bamberg ehrte bei ihrer Jubilarfeier langjährige Mitglieder und bedankte sich für deren jahrzehntelange Treue zur Gewerkschaft. 402 Jubilare waren heuer eingeladen, um sie im festlichen Rahmen des "Welcome-Hotels" für 25-, 40-, 50-, 60- und sogar 70 Jahre Mitgliedschaft zu ehren. Erster Bevollmächtigter Matthias Gebhardt dankte ihnen für insgesamt 14 985 Jahre Mitgliedschaft, wovon alleine 420 Mitgliedsjahre auf die sechs Jubilare entfielen, die seit 70 Jahren dabei sind. Anwesend von ihnen waren Franz Baum und Burkard Hümmer, die für ihre große Treue zur IG Metall besondere Wertschätzung erfuhren. Alle Jubilare erhielten als Dank und Anerkennung eine Urkunde, eine Anstecknadel und ein Präsent. Zweiter Bevollmächtigter Martin Feder erläuterte, was sich von der Wiedergründung der IG Metall aus dem Deutschen Metallarbeiterverein im Jahr 1949 bis zur Einführung der 35-Stunden-Woche in der westdeutschen Stahlindustrie 1994 ereignete. Am anschließenden Couchgespräch nahmen der einstige Betriebsratsvorsitzende der Firma Bosch, Hans Wolff (50 Jahre Mitgliedschaft), sowie Waltraud Fuchs, stellvertretende Betriebsratsvorsitzende von Bosch, und Jürgen Hennemann, ehemaliger Betriebsratsvorsitzender von FTE-Valeo und amtierender Bürgermeister von Ebern, die beide für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden, teil. red