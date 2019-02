IG Metall besucht die FT-Redaktion

Die IG-Metall-Senioren des Landkreises Kronach besuchen die Zeitungsredaktion des Fränkischen Tages in Bamberg. Am Donnerstag, 7. März, um 14 Uhr ist Abfahrt mit einem Omnibus vom Kaulanger-Parkplatz in Kronach. Ziel ist das Medienhaus der Mediengruppe Oberfranken in Bamberg, wo auch der Fränkische Tag produziert wird. Hier werden die Redaktion und die Druckerei besichtigt, natürlich unter fachmännischer Führung. Die Teilnehmer dürfen Redakteuren über die Schulter schauen und erfahren, wie die Zeitung entsteht. Es ist anschließend eine Einkehr im Gasthaus "Hümmer" in Breitengüßbach im Landkreis Bamberg geplant. Für die Fahrt mit dem Omnibus und die Besichtigung von Redaktion und Druckerei entstehen den Teilnehmern keine Kosten. Die Rückfahrt ist gegen 19 Uhr. Eine verbindliche Zusage wird bis spätestens zum kommenden Mittwoch, 27. Februar, erbeten an: Hannelore Rodat, Telefon 09261/677603 oder 0176/53201226. eh